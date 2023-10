12º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil oferece apresentações gratuitas ao público

Até 21 de outubro, a Fundação das Artes de São Caetano abre suas portas ao público para a apresentação dos trabalhos selecionados no 12º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil. Todos os espetáculos serão gratuitos. Durante o Festival, serão exibidos trabalhos artísticos de instituições de ensino públicas e particulares do Grande ABC e Capital.

Realizado anualmente, o Festival tem como objetivo promover e fortalecer as produções artísticas dos estudantes e recebe trabalhos das escolas da rede pública e particular de ensino. As atividades ocorrerão na Rua Visconde de Inhaúma, 730 – B. Oswaldo Cruz – SCS).

Veja a programação:

16 de outubro (segunda), às 10h - “Doença”, espetáculo da EMEF Leandro Klein, de São Caetano do Sul

Local: Teatro Timochenco Wehbi

16 de outubro (segunda), às 14h40 - “No país das (des)maravilhas”, Abertura de processo do Colégio ARBOS, de São Caetano do Sul

Local: Teatro Timochenco Wehbi

16 de outubro (segunda), às 15h - “Refinados Café”, espetáculo do Instituto de Ensino Sagrada Família, de São Caetano do Sul

Local: Teatro Timochenco Wehbi

16 de outubro (segunda), às 20h - “Submarino”, espetáculo da Escola da Vila, de São Paulo

Local: Teatro Timochenco Wehbi

17 de outubro (terça), às 10h - “Cronos e o (des) Controle do tempo”, espetáculo do Colégio Toth, de Ribeirão Pires

Local: Teatro Timochenco Wehbi

17 de outubro (terça), às 15h - “O dia em que apagaram o sol”, espetáculo do Colégio Eduardo Gomes, de São Caetano do Sul

Local: Teatro Timochenco Wehbi

18 de outubro (quarta), às 10h - “Romeu e Julieta”, espetáculo da EMEF Décio Machado Gaia

Local: Teatro Timochenco Wehbi

18 de outubro (quarta), às 10h – “Um gatilho chamado Amor”, espetáculo convidado da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP)

Local: Laboratório de Teatro Profª Lídia Zózima

18 de outubro (quarta), às 20h - “Teseu”, espetáculo do Colégio Regina Mundi, de São Paulo

Local: Laboratório de Teatro Profª Lídia Zózima

19 de outubro (quinta), às 15h30 – Anônimos Urbanos, espetáculo de teatro de rua da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP)

Local: na calçada da entrada

20 de outubro (sexta), às 10h – “Um segredo sobre Flora”, espetáculo da EMEF Leandro Klein, de São Caetano do Sul

Local: Teatro Timochenco Wehbi

20 de outubro (sexta), às 15h - “O Muro”, espetáculo do Colégio IEMANO (Instituto Educacional Manoel da Nóbrega), de Diadema

Local: Teatro Timochenco Wehbi

20 de outubro (sexta), às 20h - “A noite dos Assassinos”, espetáculo da Escola Estadual Carlos Gomes, de São Paulo

Local: Teatro Timochenco Wehbi

21 de outubro, das 13h30 às 16h30 - Oficina “Teatro do oprimido” com Licko Turle (necessário realizar inscrição)

Local: Laboratório de Teatro Profª Lídia Zózima

21 de outubro, às 18h – “Era uma vez...”, espetáculo do Núcleo de Teatro Adolescente da Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Local: Teatro Timochenco Wehbi

Sobre o Festival

Iniciativa da Escola de Teatro da instituição, o 12º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil visa fomentar o pensamento e a prática teatral de forma colaborativa e cooperativa, estimulando o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e criadores do Ensino Formal. Por meio do incentivo ao desenvolvimento de espetáculos teatrais no meio estudantil, o Festival promove o intercâmbio cultural entre escolas e cidades e o diálogo entre participantes e profissionais das artes cênicas, por meio de debates e oficinas de teatro.

Serviço: Apresentações 12º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil

Data: 14 a 21 de outubro, horários variados (consulte programação completa no site www.fascs.com.br)

Local: Teatro Timochenco Wehbi

ua Visconde de Inhaúma, 730 – B. Oswaldo Cruz – SCS

Classificação: Livre