Hospedagem na casa da Mônica

Um dos imóveis mais conhecidos das histórias em quadrinhos está de portas abertas para receber hóspedes. Trata-se da casa da Mônica. Enquanto a moradora mais famosa do Bairro do Limoeiro festeja 60 anos, seus fãs poderão passar uma noite em seus domínios. Mas cuidado, a recomendação é não mexer no coelho Sansão, porque isso ela não perdoa.

A menina do vestido vermelho e que vive derrotando o Cebolinha e seus planos ‘infalíveis’ abrirá as portas de sua casa para que hóspedes possam mergulhar no seu mundo divertido e colorido em uma estadia inesquecível, disponível pela plataforma Airbnb.

Enquanto a Mônica passa uns dias fora, os hóspedes serão muito bem-vindos para aproveitar o espaço e descobrir diversas surpresas escondidas, nos ambientes da acomodação.

“Trazer o universo da Mônica para o Airbnb é ver a história das nossas tão queridas tirinhas ganharem contornos de vida real. Tenho certeza de que os hóspedes irão guardar com muito carinho as experiências que viverem neste lugar inédito e tão especial”, diz Mônica Sousa, inspiração para a personagem e diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

A casa está localizada em São Pedro, no Interior, a pouco mais de 190 quilômetros de São Paulo. O imóvel estará disponível no Airbnb para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos.

Durante a estadia no mundo da Mônica, os hóspedes terão a oportunidade de aproveitar uma sessão de cinema particular no telão instalado no Clubinho da Mônica, preparar brigadeiros para celebrar o aniversário da dona da rua, se inspirar com o guarda-roupa da Mônica (os vestidos vermelhos estão em alta na estação), deixar um recado ou um desenho para a Mônica e a turma verem durante a próxima reunião do clube e conhecer os cantinhos da casa, cheia de referências ao mundo dos personagens.