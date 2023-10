Adria produz um terço do macarrão consumido em SP

Presente tanto na cesta básica do brasileiro quanto em restaurantes estrelados, o macarrão é consumido em 99,5% dos lares do País. E parte da história desse alimento democrático se passa em São Caetano, onde, desde 1951, funciona a fábrica da Adria, que hoje detém 32% do mercado paulista. Ou seja, a cada 10 quilos de macarrão consumido em São Paulo, 3,2 são produzidos na cidade.

Desde 2020, a marca é reconhecida pelos brasileiros como Top of Mind na categoria ‘macarrão’, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha. Por três anos consecutivos aparece como uma das mais lembradas no segmento.

Fundada por italianos, e depois vendida a um grupo argentino, a empresa foi adquirida em 2003 pela M. Dias Branco, conglomerado industrial que surgiu em Fortaleza, Ceará, e domina o mercado de massas no País, com 18 indústrias ou complexos industriais, além de 30 filiais comerciais, que favorecem a distribuição de seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.

Das máquinas instaladas na tradicional unidade do Grande ABC saem massas dos tipos comum, sêmola, ovos e grano duro, com trigo importado. “A fábrica de São Caetano produz massas em diversos cortes desde os clássicos longos, espaguetes, até massas curtas como penne, fusilli e farfalle, além de lasanhas”, afirma a diretora de marketing da empresa, Luciana Ribeiro.

A Adria emprega hoje 697 trabalhadores em São Caetano, enquanto a M. Dias Branco conta com 17 mil funcionários no País.

A marca não informa a quantidade de macarrão que fabrica por questões de estratégia de mercado. Entretanto, em termos nacionais, segundo a Abipami (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), foi produzida 1,28 milhão de toneladas de massas em 2022, com faturamento de R$ 13,46 bilhões, o que significou alta de 24,83% em relação a 2021, quando registrou R$ 10,78 bilhões.