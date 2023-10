Bruna diz que Psol tem de ter candidatura ao Paço

A vereadora Bruna Biondi (Psol), que encabeça o mandato coletivo das Mulheres por Mais Direitos de São Caetano, defende que o partido tenha um candidato próprio para disputar as eleições à Prefeitura do ano que vem. Ela também não descarta ser o nome da legenda, mas ressalta que essa questão não cabe somente a ela e tem que ser discutida em conjunto com a sigla.

Bruna Biondi foi eleita com 2.101 votos para a Câmara em 2020. Na época, foi a vereadora mais jovem da legislatura do Grande ABC, com 21 anos. Durante todo seu mandato na Câmara, ela travou uma forte oposição ao atual prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).

A vereadora diz que as discussões sobre a corrida eleitoral de 2024 ainda vão começar internamente no partido. “A gente passou por um processo de eleição de nova direção do Psol do município, que deve tomar posse no dia 22 de outubro. A partir disso, as decisões vão surgir de maneira coletiva. Eu sou favorável e acho que o Psol deve ter uma candidatura própria (de prefeito).”

“É um debate em aberto, acredito que o Psol tenha grandes nomes. A decisão não limita a minha pessoa, é de todo o conjunto da direção. Se decidirem que é importante que meu nome esteja à disposição da prefeitura é uma decisão que não vai ser tomada unicamente por mim”, afirmou a vereadora sobre a possibilidade de sair candidata ao Paço.

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, em setembro, apontou que Bruna possui 4,2% das intenções de voto dos eleitores. Essa sondagem é vista com bons olhos pela vereadora e é um possível caminho para o partido. “Fiquei bastante feliz com a pesquisa que colocou meu nome à disposição de candidatura a prefeita. Isso é bastante expressivo, acho que mostra um andamento da esquerda na cidade”, avaliou a jovem.

Caso não seja candidata a prefeita, Bruna Biondi planeja a reeleição na Câmara. A vereadora comenta que seguir esse trajeto seria a realização de um processo de trabalho. “Sair nas pesquisas de Prefeitura é uma resposta. A minha posição ainda está em aberto reconhecendo a importância dessa reeleição.” Ela ainda diz que é necessário ter mais oposição dentro da casa legislativa e que o Psol tem condição de conquistar duas cadeiras na próxima eleição.

Mesmo sendo uma das pessoas mais jovens no cenário político, a parlamentar não se sente intimidada e diz que a juventude pode ajudar. “Para mim é motivo de orgulho ser reconhecida como uma figura jovem na política de São Caetano. Diversas vezes os vereadores utilizaram isso como forma negativa. É preciso trazer a juventude para a política”, disse.

Além da questão de dar voz aos jovens de São Caetano, Bruna traz uma forte oposição ao atual comando do município. Também levanta pautas como tarifa zero nos ônibus municipais e redução da carga horária dos funcionários da educação.