Inauguração do Hospital Veterinário trava em S.Bernardo

Prometido para o dia 31 de agosto, o Hospital Veterinário Público Waldir Cartola dos Santos, de São Bernardo, segue com as portas fechadas. O equipamento construído na avenida Dr. Rudge Ramos, em local próximo ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), e que custou cerca de R$ 1,5 milhão à Prefeitura, está pronto, mas não pode ser utilizado devido a uma obra realizada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na via. Nesta semana, a empresa informou ao Diário que as intervenções durarão mais uma semana, sendo concluídas no próximo dia 20.

“A Sabesp informa que está realizando obras (na avenida do hospital) para melhoria do sistema de abastecimento, incluindo a substituição da rede atual por tubulação de diâmetro maior a fim de assegurar a disponibilidade e a qualidade da água na região. Devido às recentes fortes chuvas que atingiram o município, os trabalhos sofreram atraso e devem ser concluídos até 20 de outubro. Durante a execução da obra, o abastecimento do bairro segue normalmente”, diz a nota da companhia.

A construção do hospital foi concluída em agosto, mas o adiamento da entrega foi anunciado pelo próprio prefeito Orlando Morando (PSDB) em live realizada no dia 31 do mesmo mês. “O comunicado nos chegou ontem (dia 30 de agosto), e o que aconteceria? Íamos inaugurar o hospital hoje (31) e na segunda-feira teríamos de interromper, porque vai ter de fazer buraco na frente (do equipamento). Então, não ia dar para chegar com carro, para passar, e nós adiamos.”

Em outro ponto da explicação da mudança de data, Morando avaliou que a Sabesp não levaria muito tempo para realizar as obras, dando a entender que os atendimentos não demorariam a ser iniciados. “Nós suspendemos (a entrega) por uma ação da Sabesp, mas vai ser rápida, e assim que terminar a gente vai inaugurar imediatamente nosso hospital veterinário”, falou.

Na semana seguinte, no entanto, a Sabesp enviou uma nota ao Diário informando que as intervenções levariam mais tempo do que o prometido pelo prefeito. A companhia informou no dia 8 de setembro que “o prazo para conclusão dos trabalhos é de até 30 dias”. A demora para a inauguração deixou o hospital veterinário em situação de abandono. O Diário esteve no local e constatou a falta de reparo no jardim que fica na área externa da unidade, o que indica que não tem havido manutenção no local desde a conclusão das obras.

O hospital terá serviços de castração, oncologia, quimioterapia, fluidoterapia, ortopedia, além das salas de enfermaria, emergência, raios X, atendimento cirúrgico, laboratórios e locais exclusivos para animais infectados.

O local disponibilizará cerca de 60 atendimentos por dia (sendo 20 vagas para novas consultas e o restante será retorno) e terá capacidade para realizar 400 castrações mensais. Além do investimento de R$ 1,5 milhão para construir e equipar a unidade, o governo estima gastar R$ 4 milhões ao ano no contrato com a empresa que será responsável pela gestão do hospital.