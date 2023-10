São Caetano mantém tradição da cavalgada em louvor a Aparecida

Em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, fiéis realizaram ontem, no feriado dedicado à santa, a tradicional procissão a cavalos pelas ruas de São Caetano. A 19º edição do ato religioso reuniu aproximadamente 500 pessoas a cavalo e 3.000 a pé, além de carros, motos e bicicletas.

A concentração da cavalgada ocorreu entre as Avenidas Guido Aliberti e Goiás, onde cavalos e cavaleiros chegaram por volta das 8h. Às 10h30, teve início a procissão que percorreu um trajeto de 8 quilômetros pelos bairros Santo Antônio, Santa Paula e Barcelona, onde está a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo informações da Diocese de Santo André, responsável pelas sete cidades da região, além de devotos do Grande ABC, também participaram pessoas de outros municípios da Região Metropolitana e do Interior do Estado.

“Foi uma celebração de fé, devoção e agradecimento que continuará a fortalecer os laços da comunidade no coração de São Caetano”, pontuou a diocese sobre a celebração.

Além da cavalgada, diversos moradores da cidade também participaram do ato. Eles saíram na porta das suas casas para acenar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida enquanto ela passava pelas ruas. O evento culminou na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Oriente, Bairro Barcelona, onde centenas de devotos receberam a imagem da Padroeira do Brasil.

O padre Luis Francisco, responsável pela paróquia, destacou a motivação de tantas pessoas para participar da cavalgada. “Foi a fé e a devoção que motivaram tantos fiéis a estarem aqui, demonstrando toda gratidão à Mãe Aparecida, podemos ver também passando pelas ruas, nos prédios, a emoção das pessoas diante da Mãe do Nosso Senhor”, ressaltou o religioso.

Geraldo Berranteiro, uma das primeiras pessoas a participar da cavalgada em São Caetano, expressou sua alegria e devoção em marcar presença em mais um ano.

“Fui um dos pioneiros, eu que fiz a abertura anos atrás, com quatro cavaleiros. Agora, graças a Deus, estamos com mais de 400 cavaleiros. Todos os anos, com a graça de Deus e Nossa Senhora Aparecida, nossa Padroeira do Brasil, que hoje é o dia mais lindo da nossa vida. Estamos homenageando o Dia das Crianças, e o dia é o aniversário de nossa mãe”, disse emocionado o cavaleiro.

O carreteiro de São Mateus, Zona Leste da Capital, Ricardo da Brasa, falou sobre a emoção de participar do evento. “Estou desde o começo, é muito emocionante poder continuar participando para demonstrar a devoção. Maria é a nossa mãe, estar aqui é ser grato por esse amor”.

As homenagens à Padroeira se espalharam pelo País. Em Aparecida, o Santuário Nacional recebeu 30 mil pessoas na missa solene das 9h.