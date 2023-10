Bianchin é cotado para a Câmara

O advogado Carlos Bianchin, ex-secretário da Prefeitura de Santo André e ex-secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, começou a ter o nome ventilado para disputar cadeira na Câmara da cidade na eleição do ano que vem. Bianchin tem sido sondado por partidos políticos do município, em discussões que começam a ganhar corpo. Na gestão andreense, Bianchin tem lista extensa de préstimos: foi secretário de Saúde, Mobilidade Urbana, Educação, Esporte e Relações Institucionais, atuando na articulação entre o Executivo e Legislativo, além de ter dirigido, interinamente, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Currículo Carlos Bianchin já foi candidato a vereador em Santo André, em 2012, e tem profunda relação com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) municipal. Caso avance sua candidatura, seria o segundo expoente da OAB andreense a cogitar candidatura no pleito municipal. O advogado Leandro Petrin é cotado para ser candidato a prefeito com apoio do governo local.