Mauá entrega sede do Conselho Tutelar

A Prefeitura de Mauá inaugurou ontem a nova sede destinada para o Conselho Tutelar do município. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) mostrou as novas instalações do espaço, localizado na Rua Santos Dumont, 59, Vila Bocaina.

As intervenções na nova sede de Mauá focaram suas atenções para a melhor receptividade da população e também para um acolhimento dos conselheiros tutelares. O espaço conta com novas fachada e entrada. Além disso, o interior do local foi reformado, trazendo melhorias na infraestrutura, a criação de novos quartos e salas, a expansão da recepção do estabelecimento e uma nova brinquedoteca.

“É mais um dia de realizações para a cidade. Hoje, temos muito mais condições de atender nosso povo. Antigamente não tinha um espaço adequado. Hoje, temos os três conselhos separados, para cada um discutir os assuntos juntos. O novo espaço tem salas individuais para atendimento e sala para os motoristas. É um local mais com mais conforto e qualidade”, afirmou o prefeito de Mauá. O Paço não informou o volume de investimento na revitalização do local

Para o petista, o espaço também desenvolve mais apoio e valorização aos conselheiros e para todos os funcionários do Conselho Tutelar. “Muitas vezes ficam mais no serviço do que em casa, sempre trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. É um trabalho fundamental. A principal mudança dessa nova sede é olhar e o cuidado com o Conselho.”

Neste ano, a Prefeitura de Mauá também reajustou os valores dos salários destinados aos conselheiros tutelares da cidade. Os profissionais obtiveram um aumento de 61,5%, passando de R$ 2.600 para um valor de R$ 4.200.

O Conselho Tutelar é um órgão que visa garantir que todos os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados, conforme as diretrizes do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse equipamento público tem como função certificar que todas as medidas necessárias sejam exercidas, como por exemplo o acesso à saúde, educação e lazer. As entidades executam também um trabalho de acompanhamento e orientação aos jovens.

ELEIÇÕES DO CONSELHO

Mais de 32 mil pessoas foram às urnas, no dia 1º de outubro, para votarem na eleição do Conselho Tutelar do município. O novo local já poderá ser utilizado pelos 15 conselheiros eleitos no início do mês e que tomarão posse do cargo a partir de janeiro de 2024.