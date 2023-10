Mauá anuncia liberação de recursos para 5ª UPA

Após viagem a Brasília, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou a liberação de recursos por parte do governo federal para a construção da quinta UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no município. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visita a cidade na tarde de hoje para oficializar o repasse de aproximadamente R$ 8 milhões para a instalação da nova unidade.

“Era uma promessa que estava no plano de governo que apresentamos na campanha de 2020. Vai ser um marco para a nossa cidade. Estávamos dialogando havia bastante tempo com a ministra Nísia, e o presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) determinou que Mauá precisa da quinta UPA. É um sonho que estamos realizando” disse Marcelo.

A nova UPA ficará no Jardim Santa Lídia e atenderá aproximadamente 112 mil residentes da região. O terreno, pertencente à própria Prefeitura, totaliza mais de 1.300 metros quadrados e está situado na Rua Cezário Parmegiani.

“É uma importante reivindicação dos moradores de bairros como Parque das Américas, Jardim Itapark, Santa Lídia e Flórida, que normalmente se deslocam até as UPAs Vila Assis ou Barão de Mauá, quando precisam de um médico”, comentou o prefeito.

Durante a visita, marcada para as 13h, Nísia Trindade também fará uma recepção oficial aos profissionais do programa Mais Médicos que atuam em Mauá.

“A UPA é uma necessidade muito bem definida pela Prefeitura de Mauá e o Ministério da Saúde firma, assim, seu compromisso com a saúde da população da cidade”, disse Nísia em um vídeo publicado nas redes sociais ao lado de Marcelo Oliveira nesta semana.

REGULARIZAÇÃO

A viagem de Marcelo a Brasília também definiu a liberação, através do Ministério das Cidades, de R$ 7 milhões para a regularização do núcleo habitacional Chafic/Macuco, localizado no bairro mais populoso da cidade, o Jardim Zaíra, que abriga em torno de 100 mil pessoas.

Ao lado do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, o prefeito de Mauá assinou a AIO (Autorização de Início de Obras), para o andamento da regularização na região do Zaíra.

“É uma alegria poder realizar o sonho das famílias de ter sua casa regularizada. Assumimos esse compromisso de promover a regularização fundiária, e estamos cumprindo, para garantir que as pessoas tenham acesso à documentação de sua residência”, disse Marcelo.

Conforme o planejamento, o núcleo irá receber obras de infraestrutura urbana, eliminação de áreas de risco, recuperação ambiental e drenagem, entre outras. Após o início dos trabalhos, a previsão é que as intervenções no bairro tenham duração de dois a três anos.

A retomada do projeto aconteceu a partir da iniciativa do Marcelo, que também envolveu equipe do governo nas ações para resgatar e destravar o plano. Todo o trabalho de cadastro social realizado a partir de 2013 precisará ser atualizado para que o projeto seja igualmente renovado, identificando novas necessidades de avanço de obras e regularização fundiária. Outro serviço a ser realizado é o levantamento topográfico e planialtimétrico.

Com a conclusão das obras, aproximadamente 11 mil famílias que vivem em área de risco de Mauá serão beneficiadas.

Alexandre Padilha faz agendas no Grande ABC a partir de hoje

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), fará uma série de agendas pelo Grande ABC hoje e amanhã. Hoje à noite, ele estará no diretório do PT de Santo André.

Na manhã de sábado, o ministro acompanhará o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, em um café da manhã e na visita à UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Santista. Ele também terá uma reunião com o chefe do Executivo mauaense na Prefeitura.

Às 11h15, Padilha fará uma reunião com os prefeitos das cinco cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

“Ele fará uma reunião com os prefeitos, vereadores e deputados da região para apresentar o novo formato do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), além de falar sobre os investimentos que já foram aprovados à região. Vai ser um mecanismo importante de diálogo entre o Grande ABC e o governo federal”, explicou Antônio Padre, presidente do diretório do PT em Santo André e assessor técnico no escritório de São Paulo nos escritórios da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Após a reunião, o ministro se encontrará com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).

Esta será a segunda visita de Alexandre Padilha ao Grande ABC desde que se tornou ministro de Relações Institucionais. Ele esteve na posse de Marcelo Oliveira como presidente do Consórcio, em janeiro.