Prefeitura de Mauá tem inscrições para Concurso Público

A Prefeitura de Mauá abriu as inscrições para um concurso público que visa preencher 99 vagas, principalmente para a área da saúde. A inscrição deve ser realizada pelo endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br até 26 de outubro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o grau de escolaridade requerido para o cargo pleiteado e pode ser de R$ 56, R$ 74 ou R$ 92. O boleto bancário gerado deverá ser quitado até 27 de outubro.

Os níveis de escolaridade exigidos são fundamental, médio, técnico e superior. Entre as funções com oportunidades disponíveis estão: assistente administrativo, orientador social, auxiliar de apoio operacional, farmacêutico, além de médicos de várias especialidades como neurologista, proctologista, acupunturista, angiologista, clínico geral, psiquiatra, urologista, entre outras.

O edital pode ser consultado no próprio site das inscrições ou no Diário Oficial do Município pelo https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=41271. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 03 de dezembro de 2023.