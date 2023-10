Gelateria Milk Creamery realiza ação especial para dia das crianças

Para entrar no clima de Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, a rede de gelaterias Milk Creamery terá uma ação especial ao longo de todo o mês. Todas as crianças que forem às lojas da Milk, localizadas em São Paulo, inclusive uma em São Caetano (Rua Amazonas - Centro, São Caetano), Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, ganharão de presente uma revistinha de atividades.

Descrição gerada automaticamenteSão desenhos para colorir e jogos que incentivam a diversão e o aprendizado dos pequenos. A marca é referência no universo de gelatos pela experiência de consumo e pela alta qualidade dos ingredientes, cuidadosamente selecionados. O ambiente traz um clima alegre e familiar a todos os amantes de sobremesas caprichadas.

Além da Mila, a vaquinha mascote da rede que encanta as crianças quando está presente nas lojas, um dos sabores que mais faz sucesso entre eles é o Unicórnio, uma combinação de baunilha com recheio de morango e suspiros, acompanhados de chantilly, marshmallow e granulado colorido. Eles aparecem na versão gelato, servido no copinho ou na casquinha, e também entre os famosos Rolls.

O cardápio é variado com outras diversas opções de gelatos, milkshakes, rolls e sobremesas e faz sucesso pelo sabor dos itens, produzidos de maneira artesanal, com menos açúcar, sem gordura trans, conservantes ou aromatizantes artificiais e até 60% menos de gordura que os sorvetes tradicionais. Opções sem glúten, sem lactose e veganas também fazem parte do cardápio e prometem agradar aos mais diversos gostos e preferências.

Com a primeira unidade inaugurada em 2017, na cidade de Curitiba (PR), a rede Milk Creamery conta atualmente com 12 lojas localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A marca é reconhecida pela alta qualidade dos ingredientes cuidadosamente selecionados.