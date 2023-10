SV Santo André perde para o Suzano: 3 a 0

O Super Vôlei Santo André bem que tentou, mas não conseguiu concretizar os planos do técnico Marcelo Madeira de quebrar o passe e dificultar o ataque do Suzano. Jogando ontem à noite no Ginásio Pedro Dell’Antonia, a equipe da região foi derrotada por 3 sets a 0 com parciais de 25/14, 25/16 e 25/21, e larga em desvantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. A partida de volta será amanhã, às 19h, em Suzano.

A equipe do Alto Tietê, que terminou em segundo lugar na primeira fase, dominou todas as ações da partida. O saque forte e a linha de bloqueio foram os pontos decisivos do time, que não teve grandes dificuldades para fechar os três sets.

Já o SV Santo André, cometeu erros de saque e falhas na recepção, o que acabou facilitando a vida dos adversários. O set mais equilibrado foi o terceiro, com alternância de posse e bola no chão dos dois lados. Mas no fim, a técnica e a força do Suzano prevaleceram. Pelo lado do Suzano, destaque para o central Riad, o ponteiro Vitor Baesso e o levantador Gabriel Bieler. No Santo André, destaque para o ponteiro Sergio Camargo.