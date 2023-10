Exposição na Fundação das Artes de São Caetano 'revisita' obras anteriores

O resgate das obras de artistas na linguagem contemporânea dos últimos anos seguirá em cartaz até 25 de outubro. Nomeada “reVISITAR - Obras guardadas e revisitadas”, a exposição é um dos destaques da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, conforme curadoria do Núcleo de Pesquisa em Curadoria e Ações Pedagógicas do Ateliê de Artes Visuais.

“A exposição consiste, portanto, em uma performance do desejo em compreender o lugar e o tempo em que vivemos traduzidos através da arte na individualidade de cada artista”, explica o coordenador do Ateliê, Valdo Rechelo.

Segundo a Fundação, a coletânea de trabalhos resulta em um mosaico de múltiplas expressões, diferentes densidades e relevos artísticos. Ou seja, o adendo é que as obras produzidas são um convite para olhares e atenção diferenciadas, o que configura na disponibilidade como chave para possibilitar o acesso à leitura e interpretação de cada obra poética.

Para acessar a exposição, basta comparecer ao saguão da Fundação das Artes (Rua Visconde de Inhaúma, 730 – Oswaldo Cruz – SCS). A classificação é livre e a participação é gratuita.