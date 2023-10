São Caetano inicia amanhã atendimentos para mulheres em Carreta Móvel

No mês que alerta ao combate do câncer de mama, inicia-se esta segunda-feira (2) o atendimento com exames para mulheres na Carreta Móvel de Saúde sul-caetanense. Com livre demanda para exames de papanicolau, além de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, os atendimentos para ultrassonografia da mama, transvaginal, abdominal, pélvica e mamografia serão agendados.

Aberto já amanhã em frente ao Teatro Santos Dumont (na Avenida Goiás, 1.111 - Santa Paula), a partir das 11h30, a Carreata permanecerá no local até sexta (7). Em seguida, há novos destinos: de 9 a 11/10 – Praça Maria Salete Bento Cicaroni - Alameda São Caetano, 1.687 - Santa Maria; 16 a 21/10 – Avenida Fernando Simonsen, 566, em frente ao Espaço Verde Chico Mendes - Cerâmica; 23 a 28, 30 e 31/10 – Praça dos Imigrantes, Rua Benito Campoi, 67 - Olímpico.

Nos trajetos percorridos, o atendimento, que inclui orientações sobre planejamento familiar e acolhimento pela equipe de enfermagem, ocorrerá de segunda a sábado, das 8h às 17h.