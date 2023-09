Sargento Simões cobra Patrícia Gama

O vereador Sargento Simões (PL), de Mauá, protocolou requerimento cobrando explicações da Prefeitura de Mauá a respeito da nomeação da ex-deputada estadual e ex-vereadora da Capital Patrícia Gama (PSB) como secretária de Cultura da cidade. “Por que o prefeito Marcelo (Oliveira, PT) traz uma secretária que não tem nenhuma relação com a cidade? Caso a gente ande com ela pelas ruas de Mauá, certeza que 99% das pessoas não saberão quem é. É uma desconhecida que veio por troca de composição política”, criticou o parlamentar, que utilizou trecho da música Que País É Esse, da banda Legião Urbana. “Assim como naquela música que falava de vender as almas dos nossos índios em um leilão, parece que o governo está leiloando as almas dos mauaenses por um debate político”, comparou. “Eu não tenho nada contra essa senhora. Mas acho que seria mais digno ela vir e explicar por que está na cidade, por que ela veio para cá, um município que ela mal conhece e mal fala.”

Fora do mapa

Esta coluna já mostrou que Patrícia Gama (PSB), a despeito de estar há dois meses na função de secretária de Cultura de Mauá, pouco fala do município em suas redes sociais. Seu perfil no Instagram raramente traz conteúdos que falam de Mauá e ela foca mais em comentar assuntos nacionais ou de pautas que defende em sua atuação política na Capital.

Rede Sustentabilidade

Ainda em Mauá, o secretário de Serviços Urbanos, Fernando Rubinelli, se filiou nesta semana à Rede Sustentabilidade – ele deve tentar novamente cadeira na Câmara, onde foi vereador de 2017 a 2020. A agenda foi prestigiada pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) e pelo deputado estadual Rômulo Fernandes (PT).

Recurso rejeitado

O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou recurso movido pelo ex-prefeiturável Fabio Palacio (União Brasil) contra o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), alegando que o tucano utilizou indevidamente meios de comunicação durante sua campanha de reeleição em 2020.

Aposentadoria – 1

O conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, do TCE (Tribunal de Contas do Estado), se aposentou da corte, onde estava desde 1991. Ele participou dos trabalhos na instituição nesta semana. “A sensação é semelhante à de quando se termina um bom livro. Quando se fecha a última página, parece que se concluiu e se fez alguma coisa. Sinto-me como alguém que está fechando a última página de algo que completei no Tribunal de Contas e na vida pública. Terminei o livro, lendo-o inteiro, sem pular página”, afirmou.

Aposentadoria – 2

Seu substituto no TCE será o ex-prefeito de Mogi das Cruzes Marco Bertaiolli, aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa para o cargo.

Recado – 1

E por falar em Mogi das Cruzes, um ex-assessor da administração de Caio Cunha (Podemos) que voltou para Santo André, o professor Thiago Rocha, decidiu rever sua aproximação com o vereador Eduardo Leite (PSB). Depois de posar ao lado do parlamentar, pré-candidato do PSB à Prefeitura, Thiago avisou que não embarcará com Eduardo no projeto.

Recado – 2

A alegação de Thiago Rocha é a de que Eduardo Leite participou, sem avisar seu grupo político, de reunião com o prefeito Paulo Serra (PSDB) para debater o processo de sucessão em Santo André. Thiago está filiado no PSD e assumiu temporariamente o mandato de vereador nesta legislatura.