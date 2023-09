Saiba como a inteligência artificial pode ser uma aliada nos estudos

Um dos assuntos atuais da vez é a inteligência artificial. A novidade, que começa a se popularizar agora, é vista com bastante cautela por muitos, por poder criar conteúdos bastante similares aos humanos e, consequentemente, confundir a todos.

Porém, essa tecnologia possui também vários benefícios que merecem ser considerados, e que podem até ajudar quem está estudando. Por ter um processamento de dados muito maior que o do cérebro, o recurso pode ler as informações e ser um aliado do dia a dia ou das entregas acadêmicas. Veja só!

Treinar outro idioma

Treinar outro idioma pode ser um desafio para quem não pode viajar para o estrangeiro. Afinal, o aprendizado de uma linguagem vai muito além de conteúdos de gramática e áudios que são vistos e ouvidos durante as aulas.

Nesse sentido, as ferramentas de IA podem ser aliadas, pois são capazes de conversas em diferentes idiomas, e acessar informações que não estão disponíveis apenas em português. Um exemplo é o ChatGPT, que é um dos robôs mais famosos do mundo. Um estudante pode solicitar que a tecnologia forme frases, explique conceitos gramaticais e simule um diálogo real.

O ChatGPT consegue ainda criar uma rotina de estudos e listas de exercícios. Para obter esses benefícios, porém, é necessário dar instruções claras, como: faça exercícios com a seguinte estrutura - o cachorro-----no parque, em que o ----- corresponde a um verbo a ser preenchido.

Além do ChatGPT, existem aplicativos que reconhecem a fala e podem dar feedbacks sobre como uma pessoa está se saindo em outro idioma. Também é possível simular conversas sem precisar da ajuda de outra pessoa.

Analisar conteúdos em PDF

Por meio da inteligência artificial também é possível analisar grandes volumes de conteúdo com mais facilidade. Para isso, é preciso que o documento esteja no formato em PDF, e caso esteja no editor de texto, basta fazer a conversão de Word para PDF.

O nome da ferramenta que lê essas informações é o ChatPDF, e funciona de maneira similar ao ChatGPT. A diferença é que o recurso não bate papo com o usuário, mas analisa documentos para ele. Para usá-lo, basta arrastar o arquivo e deixar que o sistema faça a leitura. Depois, é possível fazer perguntas sobre o que foi lido.

O mais interessante é que o ChatPDF indica de onde a informação foi extraída, por exemplo, página 5. Vale notar que o ChatPDF não consegue analisar documentos muito pequenos, como os de uma ou duas páginas. Além do mais, existe uma limitação de análises que podem ser feitas gratuitamente por usuário.

Obter fontes acadêmicas

Para quem está desenvolvendo uma pesquisa acadêmica de nada adianta ter muitas informações se não puder mostrar de onde elas vieram. O Scite.ai resolve essa questão, pois só responde as dúvidas com citações de artigos acadêmicos.

Um ponto positivo do recurso é que ele também indica se o usuário está tentando provar algo que já foi refutado. Ao pesquisar que o Sol gira em torno da Terra, por exemplo, a ferramenta irá mostrar estudos mais recentes que indicam o oposto, ou seja, a Terra se movendo em torno do Sol.

Ter ajuda nas lições de casa

Muitas vezes, os estudantes precisam fazer exercícios que nem sempre são corrigidos pelos professores, por conta do volume de conteúdo ser grande. O Socratic é um aplicativo educativo do Google que auxilia nessa situação. A ferramenta ajuda os alunos a encontrarem respostas, além de entregar outros recursos que são úteis para o estudo.

Em especial, a ferramenta é bastante eficiente na resolução de questões matemáticas. Porém, é importante que o estudante entenda bem os conceitos da matéria para que possa revisar a resposta e saber se está certa de verdade. Ou seja, a tecnologia não é capaz de resolver tudo, mas pode auxiliar no dia a dia.

Embora bastante seja falado sobre os malefícios da inteligência artificial, até agora, a tecnologia se mostrou mais benéfica aos usuários, principalmente para quem é estudante. Vários recursos já foram desenvolvidos para ajudar nos estudos, análise de documentos, comunicação e muito mais. Cabe a cada pessoa extrair o máximo que puder da IA com cuidado e atenção.