Santo André tem 6,7% da população com algum tipo de deficiência

Santo André tem 50.177 moradores acima de 2 anos com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 6,7% da população do município. Os dados foram divulgados hoje durante o lançamento do Paracenso, estudo inédito realizado pela Prefeitura, por meio das secretarias da Pessoa com Deficiência e Planejamento Estratégico e Licenciamento.

O levantamento tem como o objetivo ampliar a formulação de políticas públicas de inclusão na cidade. A estimativa populacional de pessoas com deficiência foi feita com base na análise de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados na PNAD Contínua - Pessoa com Deficiência, em julho deste ano. Segundo o IBGE, a população de Santo André é formada por 748.919 pessoas.

O Paracenso utilizou ainda os dados de outros órgãos para compor a pesquisa como o IBGE, CadÚnico (Cadastro Único), censo escolar, Ministério do Trabalho e Emprego, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e das secretarias municipais.

Do total de pessoas com deficiência em Santo André, 58,5% são mulheres e 41,5% homens. Além disso, 54,9% são brancas, 33,6% pardas e 8,7% pretas.

Em relação à faixa etária, a população de 30 a 39 anos é maioria, com 17,2%. Seguida pelas pessoas de 20 a 29 anos, com 16,1% e pelos moradores de 40 a 49 anos, que representam 14,5%. (Veja mais dados na tabela abaixo)

O levantamento aponta ainda quais são as principais dificuldades funcionais dessa parcela da população. Dificuldade de andar ou subir degraus é a condição que atinge a maioria das pessoas com deficiência na cidade, são 23.216 – 3,1%.

Na sequência aparecem dificuldade de enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de contato (18.722), dificuldade de levantar uma garrafa com dois litros de água da cintura até a altura dos olhos (15.727) e dificuldade de aprender, lembrar-se das coisas ou se concentrar (14.978).

Durante o evento de lançamento do Paracenso, realizado no Salão Burle Marx, na Praça IV Centenário, o prefeito Paulo Serra (PSDB), pontuou que a iniciativa é uma das primeiras a ser realizada por uma gestão municipal no País, e ressaltou a importância do levantamento.

“Pode parecer simples, mas é um trabalho brilhante e representa muito do que é a nossa gestão, de tornar as pessoas invisíveis, visíveis. O que o Paracenso traz, esse diagnóstico apurado, é para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Diagnóstico, implementação e medição de resultados, essa é a ordem para uma boa política pública com os melhores resultados possíveis”, disse o chefe do Executivo.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Jobert Alexandrino, citou como exemplo de destinação eficaz de recursos públicos utilizando como base o estudo realizado, a instalação de brinquedos adaptados sensoriais em parques ou praças.

“Agora sabemos os 10 locais do município que possuem mais crianças e jovens com deficiência, então conseguimos destinar os equipamentos para atender essas pessoas. Não que as outras também não precisem, porém, como ponto de partida a quantidade populacional é um diferencial, pois, atenderá mais pessoas”, declarou o gestor.

O secretário afirmou ainda que o censo inédito foi lançado com três meses de antecedência. A previsão é que o levantamento fosse divulgado apenas em dezembro deste ano.

Com o objetivo de atender ao programa Santo André 500 anos, que visa o planejamento da cidade pelas próximas três décadas, o Paracenso será permanentemente atualizado.

O censo está disponível para consulta no site da Prefeitura (https://web.santoandre.sp.gov.br/).