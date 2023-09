Queixas contra Sabesp têm alta durante calor na região

As queixas dos moradores do Grande ABC sobre problemas com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) já são rotineiras e, durante as recentes temporadas de calor, o problema se alastrou pela região. No último final de semana, quando os termômetros estimavam atingir até 38°C, os municípios de Santo André, São Bernardo e Diadema foram afetados pela falta de água nas torneiras. A companhia emitiu alerta sobre possíveis prejuízos em 28 bairros.

Os problemas foram causados por manutenção emergencial feita no sábado (23) no sistema de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água) Rio Grande, segundo a companhia, mas as reclamações sobre o serviço da instituição não são apenas pontuais.

De acordo com a própria Sabesp, os bairros mais afetados em São Bernardo foram São José, Vila do Tanque, Jardim Limão, Montanhão, Biquinha, Battisti, Botujuru, Jardim Represa, Royal, Terra Nova, Vila Jerusalém, Demarchi, Detroit, Ipê, Vila São Pedro, Vila São José, Vila Marchi, São Bernardo Mirim, Jardim Saracantan, Bairro dos Casas, Jardim Cláudia, Jardim Selecta, Vila das Valsas, Jardim Represa. Nas redes sociais, moradores do Jordanópolis (São Bernardo) e Vila Pires (Santo André) também se queixaram de corte no abastecimento.

Em Diadema, os bairros Conceição, Serraria e Parque Real também foram prejudicados. “Devido às altas temperaturas, consumo elevado e manutenção emergencial no Booster, a região do Parque Espacial (em São Bernardo) também está com intermitência no abastecimento”, pontuou a Sabesp. No anúncio feito no domingo (24), a companhia disse que a situação seria normalizada naquele mesmo dia - o que não aconteceu. “A falta de água iniciou no sábado (23). Foram quatro dias nessa situação”, declarou Thatiellen dos Santos, moradora do Bairro Conceição, em Diadema.

Em nota ao Diário sobre os casos em bairros como Jordanópolis, Vila São José e Conceição, a companhia reforçou que, “em razão do aumento do consumo de água nestes dias mais quentes, o fornecimento de água ficou comprometido nos reservatórios que abastecem as regiões relatadas”. Disse, ainda, que “lamenta os transtornos e esclarece que está realizando manobras operacionais a fim de normalizar o abastecimento. A previsão é que o fornecimento seja normalizado, de forma gradual, até o fim do dia (27/9)”.

DENÚNCIAS

A insatisfação com a Sabesp já é uma demanda antiga da população do Grande ABC. Levantamento feito pelo Diário aponta que, entre o mês de janeiro e 22 de agosto deste ano, as Câmaras Municipais de quatro dos sete municípios tiveram 396 requerimentos apresentados por vereadores em relação à companhia. O número corresponde a média de 1,7 reclamações por dia. Diadema e Rio Grande da Serra não disponibilizaram dados e São Caetano possui o próprio serviço de abastecimento de água.

MUDANÇA BRUSCA

Ao contrário dos dias ensolarados nas últimas semanas, os termômetros despencam hoje no Grande ABC com frente fria que vem do Sul do País. A expectativa é que a mínima fique em 14ºC e máxima não passe de 18ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ontem, essa mudança já foi perceptível, com rápidas chuvas na região, que não registraram grandes transtornos. Hoje, o Inmet indica que o Grande ABC, assim como a Região Metropolitana de São Paulo, está sob alerta laranja (perigo) e pode ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Alerta também sobre risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos. “A soma do intenso calor com a umidade proveniente do oceano cria condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo queda de granizo”, ressaltou a Defesa Civil.