Nova Petrópolis se une contra a praça-parque de Morando

A revitalização da Praça do Professor tem gerado reclamações dos moradores do bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. O projeto da Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, prevê a mudança do espaço para uma praça-parque, isto é, o local será cercado ao fim de toda a manutenção, seguindo o modelo já aplicado em outras unidades revitalizadas durante a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB).

A obra vai acontecer em espaço situado em área de 11 mil metros quadrados e com forte caracteréstica ambiental. A praça está localizada entre as ruas Giácomo Versolato e Princesa Antônia, em região próxima ao prédio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas. Desde que a Prefeitura anunciou a assinatura da ordem de serviço para a revitalização do espaço, em 23 de agosto, moradores do bairro têm se manifestado contra o projeto. Faixas contra o cercamento e a instalação de quadras foram espalhadas pela praça, e um abaixo-assinado feito por moradores já coletou mais de 1.000 assinaturas pela não transformação do espaço em praça-parque.

A reforma vai incluir instalação de quadra poliesportiva com alambrados e de quadra de basquete, e revitalização dos equipamentos que já existem.

“Queremos a revitalização sem descaracterizar a história da praça. É um espaço cheio de árvores, não só aqui dentro, mas nos arredores também. Para colocar as cercas, a Prefeitura teria que cortar algumas dessas árvores e nós não queremos isso”, comentou um morador do bairro que preferiu não se identificar. Segundo ele e outros que conversaram com a reportagem, há funcionários da Prefeitura questionando os frequentadores da praça e “induzindo as pessoas a darem as respostas que eles querem”. Os frequentadores do espaço dizem se sentir intimidados pelos funcionários.

No sábado, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) esteve na praça e manifestou apoio à causa dos moradores do bairro. “Eles estão travando uma verdadeira batalha contra o projeto da Prefeitura, que quer desconfigurar totalmente o espaço. Os moradores querem sim a manutenção, mas que suas características de décadas sejam preservadas. A vontade do povo precisa ser respeitada”.

A ordem de serviço foi assinada pela Prefeitura com estimativa de investimento de R$ 2,2 milhões em parceria com a iniciativa privada. A entrega da reestruturação da praça está prevista para ocorrer até o fim de dezembro.

“Nossa sugestão é para usar esse valor para reformar a Praça do Professor e a Praça Fernando Azevedo, que já tem uma quadra danificada a pouco mais de 100 metros daqui. Não colocando quadra nem grade na Praça do Professor, essa economia é suficiente para reformar as duas praças”, relatou uma moradora, que também não quis se identificar.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de São Bernardo não apresentou respostas até o fechamento desta edição. O Diário também contatou vereadores da base do governo na Câmara e apenas Eduardo Tudo Azul disse ter o projeto. No entanto, quando questionado pela reportagem, o parlamentar afirmou que a cópia do projeto estava em seu carro, que estava com a sua mulher, e por isso não poderia compartilhá-lo.