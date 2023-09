Cine Theatro Carlos Gomes recebe Festival Multicultural e Baile do Padilha neste sábado

Com entrada gratuita, este sábado (30) será dia de agenda cheia no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. O espaço receberá entre o fim da manhã e o período da tarde o Festival Multicultural, enquanto no período noturno acontece o Baile do Padilha.

Além disso, os presentes poderão adquirir artesanatos, produtos fitoterápicos, artes plásticas, vestuário e ainda terão à disposição opções gastronômicas e de doces artesanais, e muito mais. Um dos intuitos do evento, que ocorre na R. Senador Flaquer, 110 - Centro, é justamente incentivar empreendedores organizados em coletivo, segmentos organizados, projetos regulares e espaços culturais independentes.

Festival Multicultural de Santo André

Das 11h ás 18h, o evento contará com espetáculos musicais do Coletivo Batuque Todo Dia, apresentando ‘Batuque Todo Dia, Coco de Roda é Poesia’ para iniciar e apresentação dos alunos do projeto ‘Solta o Som SECI’, do Instituto SECI, previsto para às 15h.

Baile do Padilha

Encerradas as atividades do Festival Multicultural, a partir das 19h, a atração seguirá com o cantor e compositor Paulo Padilha.

Deverão compor o setlist clássicos como Brasil Pandeiro (Assis Valente), Se Acaso Você Chegasse, (Lupicínio Rodrigues) A Voz do Morro (Zé Kéti), Samba do Ziriguidum (Luiz B./Jadir de Castro), Kiss (Prince), Besame Mucho (Luis Miguel), Tuyo (Rodrigo Amarante), Doralice (Dorival Caymmi), Sabiá, Cintura Fina e Riacho do Navio (Luiz Gonzaga/Zé Dantas), Sala de Reboco (Luiz Gonzaga), Na Asa do Vento (João do Vale), Baião da Penha (Guio de Moraes) e muito mais.

O espetáculo conta ainda com autorais de Paulo Padilha como Na Lojinha de Um Real, Love (gravada por Simone), Pré-Pago Pai de Santo, Si Mi Ré Lá, Rasguei o Papel, A Fome, finalizando com as clássicas marchinhas carnavalescas.