Adoção de lay-off tem aprovação de trabalhadores da Bridgestone

Os trabalhadores da Bridgestone aprovaram, em assembleia realizada nesta segunda-feira, a proposta apresentada pela empresa de adotar lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) para funcionários da unidade de Santo André. A fabricante de pneus não especificou quantos trabalhadores serão afastados nem o tempo de duração da medida emergencial.

Em nota enviada na semana passada, na qual apontou a necessidade de implantar o lay-off, a companhia, que tem mais de 95 anos de atividades no Brasil, apontou que a medida seria em razão da “atual baixa demanda na indústria de pneus”. O sindicato que representa os trabalhadores, no entanto, revelou em informativo à classe que a medida está relacionada também à “conjuntura altamente desfavorável que a indústria pneumática está passando em função do aumento inopinado do imposto de importação da borracha natural.”