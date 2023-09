Espaço para brincar com tema 'Turma da Mônica' é aberto em shopping de São Bernardo

Atrações, como escorregador, bolha inflável, cama de gato, gangorra e tombo legal, serão gratuitas. Nomeado "Mônica Toy", o espaço temático foi inaugurado esta sexta (22) e segue diariamente até 22 de outubro, das 12h às 20h, no Piso L1 do Golden Square Shopping.

As atrações são direcionadas para crianças de 2 a 12 anos. Entretanto, segundo a organização, os responsáveis pelas crianças de até 6 anos e de pessoas com deficiência de qualquer idade devem acompanhá-las dentro do ambiente.

Já a supervisão para idade entre 7 e 12 anos deve ser feita na área ao redor da ativação que conta ainda com jogos da memória, quebra cabeça, oficinas de colorir e de tatuagem.

Sessões exclusivas para crianças com TEA

Todos os dias, as primeiras sessões, às 12h, serão exclusivas para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que terão abafadores auriculares à disposição para amenizar o incômodo causado pelo excesso de barulho.

O shopping ainda disponibiliza crachás identificadores para os visitantes com o objetivo de tornar o atendimento prioritário mais ágil e prático. Para solicitar o empréstimo basta se dirigir até o balcão de atendimento localizado no piso L3.

App garante acesso ao evento

Para participar do evento é necessário baixar o aplicativo "Golden Square Shopping", emitindo reserva no dia e horário de preferência. Além disso, a entrada no Monica Toy está condicionada à doação de 1 kg de alimento não perecível por participante.