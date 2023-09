Bia Miranda se pronuncia sobre brigas com Jenny Miranda e expõe prints de conversas: Já está passando dos limites!

Após Jenny Miranda falar sobre a relação conturbada que tem com a filha, Bia Miranda decidiu se pronunciar nas redes sociais expondo uma série de prints de conversas com a mãe. A influenciadora está confinada em A Fazenda 15.

Em uma publicação no Twitter, Bia começou escrevendo:

Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites!

Em seguida, começou a exibir as imagens e contar que supostamente chegou a ser ameaçada:

Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar.

Desde que participou de A Fazenda 15 - e chegou a ser finalista - a famosa conta que possui uma má relação com Jhenny.

Aqui ela mandando eu tirar o nome dela da Biografia do Instagram. Logo em seguida, a mesma também pede para que tire o de minha avó, Gretchen, mas me recuso.

A finalista da edição de 2022 do reality rural, ainda relembrou um dos aniversários da mãe:

No dia do aniversário dela, eu estava sem dinheiro para comprar presentes, mas para agradá-la corri atrás e comprei uma cesta. Ela desmerece o meu esforço, e diz que não pediu presente algum.

Bia ainda destacou alguns tipos de comentários que recebe:

Aqui sou eu falando sobre a questão de ela ficar falando sobre a minha aparência e me rebaixar sempre. Claramente com inveja!

E finalizou:

E mais uma vez desmerecendo o meu esforço. Logo em seguida, diz que inventei sobre o abuso que EU sofri. Ué Jennifer, não foi você quem disse em suas redes sociais quando eu estava na Fazenda que eu nunca tinha dito sobre o abuso para você?