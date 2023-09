São Caetano abre editais para credenciamento de profissionais das áreas artística, cultural e gastronômica

A Prefeitura de São Caetano abriu inscrições gratuitas para chamamento público de profissionais das áreas artística, cultural e gastronômica. São quatro editais, que visam completar a programação dos eventos 1ª Oktober Sanca Beer Fest, Dia de Brincar e 5ª Festa Mística.

Os editais nº 019/2023 e 020/2023 são referentes à primeira Oktober Sanca Beer Fest. O edital nº 019/2023 é para credenciamento de apresentações artísticas, culturais e de entretenimento. Já o edital nº 020/2023 é para o credenciamento de interessados em explorar comercialmente bebidas de origem artesanal (chopp ou cerveja) e barracas de alimentação.

As inscrições deverão ser realizadas até 8 de outubro, exclusivamente de forma online pelo site: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult. A 1ª Oktober Sanca Beer Fest acontecerá entre 27 e 29 de outubro, no Espaço Verde Chico Mendes.

Para compor a programação do Dia de Brincar, a Secult lançou o edital nº 022/2023, que tem como finalidade credenciar profissionais em arte e cultura para apresentações artísticas que se enquadrem nos objetivos propostos para o evento e que tenham compatibilidade com o espaço disponibilizado (intervenções solo, oficinas ou apresentações para compor a programação). As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de setembro, exclusivamente pelo site: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult. O Dia de Brincar será realizado no dia 12 de outubro, na Cidade das Crianças, das 8h às 18h.

Para finalizar, a Secult lançou também o edital nº 024/2023, para credenciamento de apresentações artísticas e de profissionais especializados, com temática pertinente à 5ª Festa Mística. As inscrições devem ser realizadas do dia 25 de setembro a 2 de outubro exclusivamente de forma online pelo site: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult. O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de outubro, no Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Drª Zilda Arns..

Regras, prazos e critérios de participação, bem como a relação de documentos exigidos para os quatro editais, estão disponíveis no portal de inscrições da Cultura.