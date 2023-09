Conferência de Cultura em Rio Grande será em outubro

Após ser aprovada no Conselho de Cultura, a 3ª Conferência Municipal de Cultura de Rio Grande da Serra foi adiada e será realizada em 21 de outubro, um sábado, na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Rachel Silveira Monteiro, das 9h às 16h. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, a etapa municipal elegerá delegados para a fase estadual e também servirá de preparação à conferência nacional.



“Aqui em Rio Grande da Serra, vamos trabalhar para escolhermos os nossos delegados que irão representar a cidade na conferência estadual e iniciar as discussões de elaboração do plano municipal de cultura para os próximos dez anos”, comentou Alessandra Amora Barchini, secretária de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra.



Os conselheiros definiram a a realização de duas pré-conferências: na Vila Conde Siciliano, no dia 6 de setembro, terça-feira, a partir das 18h30, na Emeb David Barbosa da Silva, e na Vila Lopes, no dia 3 de outubro, terça-feira, a partir das 18h30, na Emeb Padre Pisoni.



NACIONAL

O CNPC (Conselho Nacional de Política Cultural) decidiu, em agosto, pela prorrogação da 4ª CNC (Conferência Nacional de Cultura). O encontro que mobiliza gestores, trabalhadores e fazedores da cultura e a sociedade civil será realizado entre 4 e 8 de março de 2024.



As etapas que antecedem o evento em caráter nacional também sofreram alteração de prazos. As conferências municipais, intermunicipais e livres podem ser realizadas até 30 de outubro deste ano. Já as estaduais, regionais, territoriais, temáticas e encontros setoriais devem ser concluídas até 8 de dezembro de 2023.