Sindicato dos Metalúrgicos de Sto.André e Mauá celebra Medici

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá celebrará hoje seu aniversário de 90 anos de forma especial. Para marcar a ocasião, a organização sindical realizará série de atividades que incluem um evento com a presença de líderes políticos e sindicais, bem como uma exposição composta por fotografias, documentários, instalações interativas, obras de arte, cartazes e bandeiras que retratam momentos históricos de manifestações. Este amplo acervo documental não apenas registra as lutas e conquistas do sindicato dentro da categoria metalúrgica, mas também seu impacto em toda a classe trabalhadora.

Dentre os destaques da exposição, merecem atenção especial os painéis O Sindicato na Memória de Ademir Medici e Nas Páginas do Diário do Grande ABC. Estes painéis prestam homenagem à cobertura do principal periódico regional do País, bem como ao escritor e memorialista Ademir Medici, reconhecido por seu trabalho fascinante com a história do Grande ABC.

Adilson Sapão, presidente do Sindicato, enfatiza o compromisso da atual diretoria em manter os direitos conquistados e enfrentar os desafios econômicos atuais. Ele ressalta a importância de seguir a trajetória marcante de lutas e vitórias que resultaram em benefícios trabalhistas, como o 13º salário, que hoje é uma realidade na vida de milhares de brasileiros.