Inscrições abertas a 1ª edição dos Caveiras Night, em Ribeirão Pires

A corrida noturna de 9km e caminhada de 5 km acontecerá no dia 28 de outubro. As inscrições com valor promocional podem ser feitas até 30 de setembro em ambiente virtual.

Todos os inscritos receberão um kit, previsto para entrega no dia 28 de outubro, com os seguintes itens inclusos: camiseta, chip, número de peito e caneca. Para retirada, na Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, das 11h às 18h, será necessária a apresentação do documento de identidade, comprovante de pagamento da inscrição e a doação voluntária e 1kg de alimento não perecível.

A largada está prevista para 20h, no Complexo Ayrton Senna, na região central, e o circuito percorrerá as principais vias da cidade. Após a corrida, haverá programação musical com animação de Djs na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna, para celebrar a data.

Para garantir vaga em valor promocional é necessário acessar https://inscrevafacil.com/#/evento/1edicaodacaveirasnightrun.