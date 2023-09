Max Atacadista chega a São Bernardo com abertura de 400 vagas de emprego

O grupo Muffato deu início efetivo às instalações de novo empreendimento em São Bernardo: a unidade do Max Atacadista, bandeira de atacarejo da empresa. O projeto está situado em local estratégico da cidade, em investimento privado no valor de mais de R$ 65 milhões na estruturação do espaço.

Em localização privilegiada, o novo empreendimento ocupará ponto tradicional na marginal direita da Via Anchieta - uma das mais importantes e movimentadas rodovias do País, ligando a Capital ao Porto de Santos -, com a Rua Frei Damião, onde funcionava antiga unidade da rede Makro, do grupo holandês SHV, que vendeu imóveis e ativos ao grupo. As obras envolvem a reforma e revitalização total do espaço. A abertura da loja na cidade irá gerar cerca de 400 vagas de emprego, diretas e indiretas.

Com mais de 16 mil metros quadrados de área construída, o empreendimento será o maior do plano da rede no Estado entre as 16 lojas adquiridas da rede Makro. A loja contará com uma alameda que agrega serviços e um autoposto de combustível, no terreno anexo, além de quase 700 vagas de estacionamento. Com o avanço das intervenções, graças a um processo reconhecidamente rápido da emissão de alvará na cidade, já houve anúncio da inauguração da unidade: 5 de dezembro deste ano.

Diretor do grupo, Ederson Muffato lembrou da celeridade do processo de emissão do alvará. “Neste plano de expansão o primeiro alvará foi São Bernardo que deu, e a cidade é a maior intervenção que estamos realizando de todas as reformas do antigo Makro, o que inclui uma área estendida. Foi em tempo célere: três semanas. Revitalizaou um ponto tradicional da cidade, que existe há 50 anos, com a energia nova do Max Atacadista”.

MUFFATO - Fundado em 1974, em Cascavel (PR), o grupo Muffato conta atualmente com mais de 100 unidades, operando com as bandeiras Super Muffato, no varejo, e Max Atacadista, no atacarejo, além de outros negócios. A rede atua em 40 cidades entre São Paulo e Paraná, entre elas Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ourinhos, Assis, Catanduva, Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu, e emprega aproximadamente 21 mil colaboradores diretos.

VAGAS - O cadastro para o banco de talentos já está aberto. Interessados nas vagas podem se inscrever no site https://grupomuffatovagas.gupy.io/ selecionando a cidade de São Bernardo.