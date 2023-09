Lula discute guerra com Zelenski e foca em outros temas com Biden

Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, 20, com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. A reunião foi o primeiro encontro entre os dois após vários desentendimentos sobre a guerra, incluindo uma audiência cancelada durante a cúpula do G-7, no Japão, em maio, em virtude de conflitos de agenda.

Desde que assumiu a presidência, Lula vem dando declarações vistas como um apoio tácito à Rússia. A posição do Brasil desagrada ao governo ucraniano e causou uma série de ruídos entre Brasília e Kiev. Por isso, o encontro de ontem foi cercado de interesse e atraiu um batalhão de fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas de várias partes do mundo.

Detalhes

Após o encontro, Zelenski e Lula usaram o X (antigo Twitter) para comunicar detalhes da conversa. "Após uma discussão honesta e construtiva, instruímos as nossas equipes diplomáticas a trabalhar nos próximos passos nas nossas relações bilaterais e nos esforços de paz", postou Zelenski.

Já o brasileiro escreveu que deseja manter um diálogo aberto com a Ucrânia. "Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países", disse Lula, minutos após o fim da reunião.

Segundo o chanceler ucraniano, Dmitro Kuleba, o encontro de ontem serviu para quebrar o gelo das relações entre Lula e Zelenski. "Ambos os presidentes entendem agora as posições do outro de uma forma muito melhor do que antes", afirmou Kuleba. O encontro, que durou pouco mais de uma hora, também foi descrito como "tranquilo" e "amigável" pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Biden

Pouco antes de se encontrar com Zelenski, Lula se reuniu com o presidente americano, Joe Biden. No encontro, a guerra na Ucrânia parece ter sido propositalmente escanteada, visto que os dois países divergem sobre a ajuda aos ucranianos. Enquanto o governo brasileiro tenta se equilibrar na neutralidade, o americano hipotecou seu apoio incondicional, incluindo dinheiro e armas.

Por isso, Lula e Biden resolveram focar em convergências, explorando principalmente características comuns de suas biografias. As origens políticas, tanto do brasileiro quanto do americano, estão ligadas aos sindicatos. O pai do democrata chegou a trabalhar em uma fábrica de selante naval na Pensilvânia.

Enfatizar a conexão com os trabalhadores americanos será crucial na eleição de 2024, principalmente em Estados-chave, como Michigan e Ohio. Por isso, o encontro com Lula foi uma chance de fazer um aceno ao público doméstico. Hoje, o presidente dos EUA navega por uma onda de greves, desde o setor automotivo até os roteiristas de Hollywood.

Sindicatos

Ontem, ele e Lula lançaram uma parceria em defesa dos direitos dos trabalhadores - incluindo dos prestadores de serviços de aplicativos e de outras plataformas digitais. "Precisamos empoderar os trabalhadores. É essa a nossa parceria. Essa ideia foi desse senhor aqui", disse Biden, apontando para Lula.

O brasileiro respondeu que nunca havia ouvido um presidente americano falar tão bem dos trabalhadores e descreveu a parceria como uma chance de transformar os laços entre Brasil e EUA. "Esta reunião é o nascimento de uma nova era na relação entre EUA e Brasil. É uma relação de iguais", disse.

Os dois também mencionaram outras batalhas comuns, como a defesa da democracia - um contraponto a movimentos autoritários liderados por seus dois adversários internos, Donald Trump e Jair Bolsonaro -, além da transição para uma economia verde e ações contra as mudanças climáticas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.