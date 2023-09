Escritores da região podem se inscrever para Flirp até dia 8

Os escritores independentes do Grande ABC podem se inscrever até dia 8, às 17h, para participar da 2ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), que acontecerá entre 28 e 29 de outubro. O formulário está disponível no site do evento (https://flirp2023.com.br/independentes/) e é destinado para autores que queiram espaço fixo para expor e vender suas obras. Ao todo, serão 15 selecionados.

Os elementos básicos para escolha dos autores considerarão tempo de atuação na área da literatura e portfólio. Os moradores de Ribeirão Pires compõe 50% da cota dessas vagas. Também haverá critérios extras de seleção que priorizarão a diversidade.

“Os autores independentes têm se tornado cada vez mais relevantes no mercado editorial, trazendo novos temas, estilos e abordagens que muitas vezes não são encontrados nas publicações tradicionais. A importância deles para o mercado editorial está relacionada à sua capacidade de renovar e diversificar a produção literária, tornando o mercado mais plural e democrático. Atenta a esse cenário, a Flirp abrirá espaço para a produção independente da região”, informou a organização em nota.

O resultado dos aprovados será divulgado em 15 de outubro no site da Flirp.

De acordo com a organização, é de responsabilidade do autor oferecer desconto obrigatório e visível no preço de capa do livro, doar um exemplar autografado para o projeto Sementeira Flirp e não praticar preços abusivos. No dia do evento, a Prefeitura de Ribeirão Pires disponibilizará kit básico para exposição, com mesa de 70cm e cadeira (ambas de polipropileno). A capacidade de peso da mesa é de 30 quilos distribuídos.

A 2ª edição da Flirp homenageará a escritora Clarice Lispector. O evento gratuito acontecerá nas ruas Felipe Sabbag, Domingos Morgado, Leonardo Meca e do Paço Municipal.