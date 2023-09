Sesc São Caetano oferece espetáculos teatrais para família em setembro

A magia do teatro infantil está prestes a tomar vida aos sábados 23 e 30 de setembro no palco do Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554 - Santa Paula) com os espetáculos para crianças e suas famílias em produções cativantes que prometem encantar e inspirar públicos de todas as idades. As atividades são abertas ao público geral e acontecem às 16h30, com vendas de ingressos pela rede Sesc SP.

Vincent - por um toque de amarelo é o espetáculo do dia 23, e apresenta Anne, uma menina que vive em seu mundo de cores escuras: nervosa, melancólica e revoltada. No dia do seu aniversário foge de casa e, em meio à chuva que se aproxima, resolve se esconder. Encontra uma janela e entra, sem saber, na casa do pintor Van Gogh. Entre eles nasce uma profunda amizade que a transforma, em pouco tempo, iluminando sua vida de amarelo e luzes.

Nossa história Ciranda do Villa do dia 30 contada pela Cia Lúdicos de Arte Populas, começa quando o pequeno e curioso Tuhu - apelido dado a Heitor Villa-Lobos em sua infância e que significa "labareda" em tupi - se entusiasma para conhecer o mundo.

Ao receber a visita de Tia Fifina e sua trupe - Carlinhos, Manu e Tutuco, respectivamente, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Arthur Rubinstein - o menino deseja viajar. Mas seus pais o impedem, em função da pouca idade. De consolo, Tuhu recebe uma viola de presente de Fifina.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dia: 23, 30 de setembro

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingressos: R$25 / R$12,50 / R$8 venda na rede Sesc

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h00, sábados e feriados, das 9h às 17h30. ?