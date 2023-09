Ellen Rocche estreia espetáculo em São Bernardo onde cão ‘ganha vida’

O Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos), em São Bernardo, recebe hoje e amanhã, às 20h, o espetáculo Quem Vai Ficar Com Juca?. Na trama dirigida por Fernando Cardoso, os artistas Guilherme Chelucci e Ellen Rocche interpretam o casal Augusta e Otávio, que, após anos felizes, veem o relacionamento desmoronar e decidem se separar, mas não contavam que o cachorro caramelo da família, Juca, ganhasse vida por meio da atuação do ator André Kirmayr, que passa a agir como mediador no conflito.

Quando o cachorro caramelo Juca ganha voz, uma série de desdobramentos acontece ao ponto de o cão, cuja guarda é disputada, pedir a palavra para tentar colocar ordem na casa. Atriz desde 2003 na TV Globo, Ellen Roche já brilhou em produções como Sangue Bom (2013), Haja Coração (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017), sendo que desde 2015 vem atuando em teatro, sendo uma das personagens principais de Quem Vai Ficar Com Juca?. Ao Diário, Ellen falou sobre o que os espectadores podem esperar da peça.

“O Quem Vai Ficar Com Juca? é um espetáculo leve, para a família toda. É uma comédia romântica que conta a história de um casal que está em crise, rumando para uma separação e que se depara com a questão de quem vai ficar com o cachorro caramelo da família. Em um momento o cachorro não aguenta porque vê que ninguém vai decidir e ganha voz”, explica Ellen. “Quem estiver no teatro pode esperar um respiro nesse caos que é nosso dia a dia, com muitas risadas e reflexão. A peça fala sobre o amor colocando várias questões sobre o tema”.

Diante de muita roupa suja lavada em público pelo futuro ex-casal, o estopim da confusão resolve começar a falar. Juca, interpretado por André Kirmayr, resolve fazer o possível e o impossível (como conversar na língua dos homens) para tentar ajudar Augusta e Otávio a tomarem as melhores decisões em relação a ele próprio e ao relacionamento, que já vê um fim. Para Ellen Rocche, o maior desafio foi trazer o personagem Juca a vida sem transformar a peça, classificada como comédia romântica pela própria atriz, em um espetáculo infantil.

“Esse foi o maior empecilho, porque o André Kirmayr não veste uma fantasia de cachorro e nem anda em quatro patas. O desafio foi não se tornar uma peça infantil e trazer essa credibilidade, e entrou o nosso trabalho como atores, fazendo a magia do teatro acontecer. As pessoas só acreditam que ele é um cachorro porque nós acreditamos que ele é de fato, além da adaptação do André ao personagem”, relata a atriz. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Express, além da bilheteria, com valores a partir de R$ 40,00, e cliente Porto Seguro têm 50% de desconto no valor do ingresso.