Mauá lança Muralha de Segurança Inteligente

Mauá já está monitorada por câmeras 24 horas por dia pela Muralha de Segurança Inteligente que o prefeito Marcelo Oliveira lançou na manhã desta quarta-feira (20), na sede do poder executivo municipal. Na presença de representantes da Polícia Militar, de entidades que representam comerciantes e empresários, foi apresentada a nova ferramenta que vai contribuir nas ações de segurança pública e também de engenharia de tráfego da cidade.

Inicialmente, 50 pontos já contam com câmeras, operadas por uma central de videomonitoramento, que são interligadas a um software, que consegue contabilizar a quantidade de veículos que circulam, no município, além da capacidade de identificar as placas de veículos, com a possibilidade de disparar alarmes em caso conste registro de furtos ou roubos, em sistemas oficiais de monitoramento, por exemplo.

“Tínhamos a expectativa de buscar maneiras de ajudar ainda mais na segurança, contra furtos, roubos e sequestros, além das condições de segurança nas escolas e das medidas protetivas. Agora estamos ampliando toda essa rede de proteção. Contratamos 96 novos GCMs, implantamos essa muralha inteligente e agora estamos buscando recursos para aumentarmos a quantidade de câmeras”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira, que acredita que a integração de forças é outro item fundamental. “É uma ferramenta que usa a tecnologia e que veio para ficar. E tudo isso, pensamos também na integração de forças junto da polícia, com quem sempre conversamos e alinhamos a atuação. Inclusive, durante a reunião sobre o orçamento para o Estado, que foi realizada na Câmara Municipal na última semana, reforçamos que precisamos de mais policiais civis e militares atuando. Cada um tem a sua responsabilidade, mas é na cidade que as coisas acontecem”.

Atualmente, pela Muralha de Segurança Inteligente, são 50 locais monitorados. 10 deles estão nos corredores de entrada e saída de Mauá, próximos dos limites com os municípios de Santo André, Ribeirão Pires e São Paulo. Outros 40 locais, espalhados pela cidade, foram inseridos, pois as câmeras dos radares que aferem a velocidade dos veículos. “A partir de agora, parte dos radares de velocidade cumprem dupla função uma na segurança do trânsito e outra na segurança pública”, comentou Reinaldo Soares, secretário de Mobilidade Urbana. Que ainda reforçou o papel do novo dispositivo. “É importante frisar que a Muralha de Segurança Inteligente não veio para aplicar multa em ninguém. E sim, para monitorar os deslocamentos na cidade, para nos ajudar, por exemplo, a estudar ações de engenharia de tráfego, para melhoria no fluxo de trânsito e também às autoridades de segurança pública”.

Gabriel Messias, engenheiro de software da empresa responsável pelo sistema da Muralha de Segurança Inteligente de Mauá, explicou sobre a funcionalidade do programa. “Trata-se de um software completo, tanto para segurança pública quanto para o trânsito. São muitas as funcionalidades, como a análise e pesquisa de veículos, alarmes em caso de medidas protetivas, controle de acesso de veículos e análise de equipamentos públicos, por exemplo. Todos os agentes de seguranças, seja GCM ou policial, estarão treinados para realizar esse monitoramento, que ainda permite o compartilhamento de informações para operações em conjunto com cidades limítrofes”, detalhou.

Para a eficiência do funcionamento do dispositivo é essencial que, na possibilidade de roubo ou furto de veículos, seja lavrado o Boletim de Ocorrência (BO) que vai ajudar a aumentar a base de dados só sistema da Muralha de Segurança Inteligente. Outros meios oficiais e confiáveis para que sejam informadas essas ocorrências são os números 153 da GCM de Mauá e o 190 da Polícia Militar, é necessário ter em mãos o número do BO, para confirmação dos dados.