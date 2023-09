Após separação de Joe Jonas, Sophie Turner é vista curtindo noite ao lado de Taylor Swift

Taylor Swift e Sophie Turner foram vistas passeando juntas de braços dados na madrugada enquanto curtiam uma noite em Nova York juntas. A atriz, que acabou se anunciou a separação do integrante dos Jonas Brothers, pareceu se divertir ao lado da cantora, que já namorou o famoso.

Segundo informações do jornal Daily Mail, as duas desfrutaram de um jantar no coração na cidade norte-americana. Em cliques feitos por paparazzi, Taylor e Sophie conversavam enquanto andavam pela calçada e carregavam discretos sorrisos nos rostos, mostrando que aproveitaram a companhia uma da outra.

A atriz se casou com Joe em 2019, possui dois filhos com ele e chocou os fãs com as notícias do divórcio. Já Taylor namorou brevemente com o artista entre os meses de julho e outubro de 2008.