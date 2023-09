Adoção de Cães e Gatos acontece neste domingo em shopping de São Bernardo

O São Bernardo Plaza, em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC, recebe neste domingo (24), das 12h às 18h, pets que estão em busca de um novo lar - especialmente os cães adultos ou idosos.

É possível fornalizar a escolha de um novo amigo com comprovante de endereço e documento original com foto. A edição ocorre no Acesso A – Piso L0 do comércio Av. Rotary, 624 - Centro.

Conforme destaca a organização do evento, entre as vantagens de adotar um pet que não seja filhote estão: temperamento estável, animais extremamente adaptáveis - sendo a maioria já treinada; além disto, a opção já é certa em relação ao tamanho do pet, que se caracterizam como pacientes e de repertório prévio.

Vale destacar que, ao ser adotado e receber um novo lar, o pet ganha alguns mimos disponibilizados por parceiros do shopping e da ONG: 30 dias de academia para o tutor + 30 dias de adestramento, 1° dose de Vacina gratuita (mais desconto na 2º dose e na de raiva), vale 1 dia na creche, 1° consulta com direito a retorno e outra com oftalmologista, além de 20% de desconto em produtos de um dos petshops parceiros.