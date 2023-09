Festival dedicado ao jazz e chorinho acontece este domingo em Ribeirão Pires

O Paço Municipal da cidade, localizado na região central, será palco neste domingo (27) para a primeira edição do Ribeirão Pires Choro Jazz Festival. Das 11h às 19h, o evento reunirá artistas conceituados no cenário jazz-choro brasileiro, com destaque para o Trio Corrente, vencedores do Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz em 2014.

Ao longo do dia, o palco 360º da festa abrirá espaço para a Big Band Salada Mista da Fundação das Artes São Caetano do Sul e para o grupo de choro paulista Enrique Menezes e Um Sou Eu. Artistas locais também estão entre as atrações. O Combo Jazz da EMARP - Escola Municipal de Artes, composto por alunos e orientadores, e o grupo Cambuci da Serra, com mescla entre jazz e MPB instrumental, também agitarão o festejo com música.

Com entrada social de 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet, a festa terá, ainda, espaço para opções gastronômicas: comida japonesa, espetinhos doces e salgados, hambúrguer artesanal, sorvetes, torta doce e entre as opções.

A tradicional feira de artesanato também marcará presença no evento, para completar o Circuito das Artes de Ribeirão Pires.