Aprovação da gestão Auricchio oscila para 66,3%, diz pesquisa

A maior parte dos eleitores de São Caetano avalia como positiva a administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que está no quarto mandato, o segundo consecutivo. Segundo levantamento do Diário/Paraná Pesquisas, a gestão do tucano é aprovada por 66,3% dos moradores da cidade ouvidos pelo instituto. Outros 29,1% desaprovam a administração. Foram 4,6% os que não souberam ou não quiseram opinar.

O instituto também quis refinar junto aos são-caetanenses o que pensam sobre a administração de Auricchio. Dos ouvidos, 15,3% consideram-na ótima, 35,5% avaliam-na como boa, 30% como regular, 8,9% como ruim e 9,1% como péssima. Não soube ou não quis opinar 1,1%.

O governo de Auricchio recebe maior aprovação entre o eleitorado feminino (68,3%) do que no masculino (63,9%). O volume de avaliação positiva aparece mais entre moradores que têm de 16 a 24 anos (70,1%). Já o maior índice de desaprovação se encontra entre os são-caetanenses de 25 a 34 anos (33,7%).

OSCILAÇÃO PARA BAIXO

Em relação ao último levantamento, realizado em março, a aprovação de Auricchio oscilou na casa dos décimos, de 66,9% para 66,3%, dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais. A desaprovação do prefeito foi de 27,8% para 29,1%.

Os agentes do instituto Paraná Pesquisas ouviram 626 eleitores de São Caetano, a partir de 16 anos, entre os dias 16 e 18 de setembro – 20% dos questionários, no mínimo, foram auditados. O grau de confiança dos resultados do levantamento é de 95% para uma margem de erro estimada de aproximadamente quatro pontos percentuais para mais ou para menos.