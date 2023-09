Maioria dos eleitores vê a administração Tarcísio como positiva; e desaprova Lula

O eleitor são-caetanense aprova a administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e desaprova a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com levantamento do Diário/Paraná Pesquisas.



O republicano é aprovado por 67,3% dos eleitores consultados pelo instituto. Exatos 27,2% desaprovam o governo Tarcísio de Freitas, que assumiu em 1º de janeiro deste ano. Não souberam ou não quiseram opinar 5,6% dos são-caetanenses ouvidos.



Ao avaliarem o desempenho do governador, 20,3% dos são-caetanenses disseram que é ótimo, 33,1% que é bom, 25,7% que é regular, 7,8% que é ruim e 10,5% que é péssimo. Não souberam ou não quiseram opinar 2,6%.



Já em relação a Lula, 51,9% dos eleitores de São Caetano disseram desaprovar a gestão do petista, que assumiu a Presidência, pela terceira vez, em janeiro. Aprovam o mandato do chefe do Executivo nacional 42,7% dos são-caetanenses. Outros 5,4% não souberam ou não quiseram opinar.



Em relação à última pesquisa, realizada em março, a aprovação de Tarcísio oscilou para menos, dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais, de 70,4% a 67,3%. A desaprovação subiu de 20,7% para 27,2%. A aprovação de Lula desceu de 45,8% para 42,7%. A desaprovação subiu de 47,4% para 51,9%.