Samuel de Assis exalta Ludmilla ao ganhar Batalha do Lip Sync contra Nicolas Prattes

Olha só quem chegou, bebê, é a tropa do Samuel do Assis! No último domingo, dia 17, o ator deu tudo de si na Batalha do Li Sync no Domingão com Huck e levou para casa o cinturão de campeão em uma disputa com Nicolas Prattes. O artista encarnou sua melhor versão de Ludmilla ao fazer uma performance do hit Socadona.

Equipado com um figurino de dar inveja, Samuel dançou muito no palco do programa e conseguiu fazer todos vibrarem com sua apresentação. Enquanto dava seu melhor na coreografia, a plateia ia à loucura com o show de talento do ator. Ao sair como campeão, ele declarou:

- Esse negócio é muito doido. Eu estou muito nervoso, estava me tremendo muito, mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de poder me apresentar em um programa como esse. Fazer com que outras crianças pretas se sintam representadas. Ninguém melhor que Ludmilla para me ajudar nessa representatividade toda.

No primeiro round, Samuel havia escolhido fazer uma homenagem a Xanddy, do Harmonia do Samba.

Nicolas Prattes optou por encarnar Justin Timberlake e Xuxa, em uma homenagem à mãe, que fez parte das Garotas do Zodíaco, quadro do Planeta Xuxa.