Gretchen e Sula Miranda negam briga e explicam motivo de não aparecerem juntas: - Não temos tempo, mas a gente se ama

O programa Altas Horas do último sábado, dia 16, foi uma edição especial que reuniu vários irmãos famosos, como Gretchen e Sula Miranda, para surpresa de muitos internautas que não sabiam do parentesco. Durante a participação, as irmãs falaram sobre uma suposta briga entre elas e negaram toda a situação.

- Todo mundo acha que a gente não se fala, que a gente não se gosta e é brigada. Mas é que, simplesmente, a gente mora muito longe. Que bom que você proporcionou esse momento [...], hoje conseguimos passar o dia juntas e cantar juntas. É porque realmente não temos tempo, mas a gente se ama, disse Gretchen.

E ela não parou por aí:

- O estilo dela é o sertanejo, sempre foi a rainha dos caminhoneiros, e o meu sempre foi o da música dançante, o pop. Não sei porque inventaram essa história de que a gente não se dá bem. Ela é minha irmã caçula, sempre vai ser a protegida, sou a mais velha.

Em outro momento, Gretchen refletiu sobre como buscou ajudar a irmã:

- Procuro passar minhas experiências, as coisas que já passei, que me fizeram mal e dificuldades que me fizeram sofrer, para que elas nunca passassem, nem Sula, nem a do meio. Mas temos estilos diferentes, basta ver pela roupa, temos modelos diferentes de vida.

Parentesco de Gretchen e Sula repercute nas redes sociais

Além das revelações no programa, os internautas repercutiram uma outra coisa: o parentesco entre elas. Muitas pessoas só descobriram no programa que Sula e Gretchen são irmãs.

Como assim Sula Miranda e Gretchen são irmãs!???, disse um.

Ih acabei de descobrir que a Gretchen é irmã da Sula Miranda, escreveu outra.

Descobrindo apenas hoje que Sula Miranda e Gretchen são irmãs, comentou uma terceira.

E aí, você já sabia?