Homenagem e crítica em São Caetano

Na sessão desta semana na Câmara de São Caetano, uma homenagem ao antigo secretário de Mobilidade Urbana da cidade, Geová Maria Faria, gerou intenso bate-boca entre vereadores da base de sustentação do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). O parlamentar Jander Lira (PSD), que iniciou o mandato na oposição e migrou para a bancada governista, fez um pedido de congratulações a Geová, que foi titular da Pasta por mais de uma década. As falas elogiosas a Geová foram interpretadas também como críticas veladas a Diego Santos Vido Faria, atual secretário do setor. Líder do governo, Gilberto Costa (Avante) foi o primeiro a sair em defesa de Diogo. A troca de falas mais ásperas prosseguiu por mais de dez minutos, tempo incomum para a apreciação de um requerimento deste porte.

Orientação velada

Alguns vereadores de São Bernardo procuraram esta coluna para relatar que a improdutividade da sessão da última quarta-feira, na qual somente dois requerimentos foram apreciados, teve digitais do governo Orlando Morando (PSDB). Segundo alguns parlamentares, Morando teria orientado a acelerar os trabalhos para evitar que a morte da estudante Isadora Custódio, 5 anos, atingida por galho de árvore na Emeb Lauro Gomes, pudesse pautar a plenária.

Agenda – 1

O presidente do SPObras e pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, se encontrou com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). “Ser recebido pelo prefeito que tem a melhor avaliação da região e uma das maiores do Estado é motivo de muito orgulho e satisfação”, disse Taka, referindo-se à pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, junto com o Diário, que conferiu a Paulo Serra o índice de 80% de aprovação.

Agenda – 2

Por falar em Taka Yamauchi, o ex-prefeiturável lidera mais um movimento contra a taxa do lixo em Diadema. Será amanhã, a partir das 9h30, no antigo Terminal Eldorado.

Herdeiro

Filho do deputado estadual e ex-super secretário de Santo André Mário Maurici Lima de Morais, Marcus Brandino será candidato à Prefeitura de Franco da Rocha na eleição do ano que vem. Brand, como é conhecido, tentará manter legado da família na cidade: Maurici foi prefeito do município, assim como Kiko Celeguim, atual deputado federal e presidente estadual do PT.

Repercussões – 1

A chegada do vereador Sargento Simões ao PL de Mauá ainda tem dado pano para manga. Ontem, o ainda pré-candidato do partido à Prefeitura de Mauá, Clóvis Volpi (PL), utilizou suas redes sociais e o já tradicional TBT para mandar recado: a foto é de uma agenda dele com os ex-prefeituráveis Juiz João (PSD) e Zé Lourencini (PSDB).

Repercussões – 2

A reportagem do Diário, que antecipou a filiação de Sargento Simões no PL em Mauá, reverberou também em Ribeirão Pires. Muitos vereadores próximos de Clóvis Volpi (PL), que foi prefeito de Ribeirão, não gostaram nada de saber que Nonô Nardelli, eterno aliado de Volpi, sabia da destituição do diretório mauaense e da chegada de Simões e não comunicou o ex-prefeito.

Encontro

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), se encontrou com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, para tratar sobre recursos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). “Falamos, inclusive, das áreas de mobilidade urbana, urbanização de favelas e empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida”, citou o petista.