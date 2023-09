Ribeirão busca R$ 800 mil para reforçar ações de prevenção

Atenta a eventos climáticos que têm causado tragédias em municípios do Brasil e em outros países, a Prefeitura de Ribeirão Pires busca antecipar ações voltadas à prevenção de ocorrências nos períodos de chuvas mais intensas. Ontem, o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil da cidade, coronel Carmo Júnior, protocolou junto à Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil do Estado projetos para a captação de recursos que somam R$ 800 mil.

Os recursos serão destinados a quatro demandas prioritárias da Defesa Civil municipal: aquisição de novo veículo para ações de monitoramento, compra e implantação de sistema de alarmes sonoros (sirenes) em áreas de risco, drone para ampliar o alcance da fiscalização e barco para ações estratégicas.

Os projetos de modernização da estrutura de trabalho da Defesa Civil foram recebidos pelo tenente coronel Araújo Monteiro, chefe de Gabinete da Secretaria da Casa Militar do Estado. “Nossa equipe atua de forma permanente, durante todo o ano, para prevenir e atender às demandas da população, em especial nos períodos de maior incidência de chuva. Levamos ao governo, sempre parceiro de nossa cidade, projetos prioritários para ampliar o alcance de nossas ações”, destacou o coronel Carmo Junior.

Dados do Instituto Geológico indicam que o Grande ABC possui 1.671 áreas de risco mapeadas, onde estão situados 270 mil imóveis. Ribeirão Pires é o terceiro com a maior quantidade de locais monitorados de forma permanente pelos gestores públicos, com 321 regiões indicadas para potenciais riscos de deslizamento em períodos de chuva.

As mudanças climáticas e registros cada vez mais frequentes de ocorrências são temas constantes na pauta do governo liderado pelo prefeito Guto Volpi (PL). “Ribeirão Pires deve estar preparada para eventos cada vez mais constantes, a exemplo das tragédias registradas no Litoral paulista (na época do Carnaval), no Sul do País e pelo mundo. Pensar e planejar ações estratégicas de prevenção, que coloquem em lugar de destaque a preservação de vidas e do patrimônio da população, são indispensáveis na gestão das cidades. Estamos buscando parcerias para viabilizar projetos que garantam isso”, afirmou.