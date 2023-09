Com entrada gratuita, Santo André joga em casa hoje à noite pelo Paulista de Vôlei

O Super Vôlei Santo André faz hoje a primeira partida dentro de seus domínios no Campeonato Paulista Masculino. O time da região recebe o São José, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, às 19h30, com entrada gratuita. O jogo é válido pela quarta rodada da competição.

O SV Santo André vem de duas derrotas seguidas e precisa da vitória para se recuperar.

O técnico Marcelo Madeira está otimista. “Expectativa é grande. Esperamos que a torcida compareça, pois é um jogo importante contra um time forte. Esperamos surpreender”, disse o comandante. A partida terá transmissão da @TvilaSports.