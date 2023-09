Paulo Serra lidera aprovação em grandes cidades

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), é o chefe do Executivo mais bem avaliado entre os gestores das dez maiores cidades de São Paulo, conforme levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas. O tucano, que está em segundo mandato, foi o único a superar a casa dos 80% de aprovação – 80,1% – em estudo feito neste ano nos grandes municípios paulistas.

Paulo Serra lidera a lista que tem no pódio o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), com 79,1%, e de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), com 76,2%. Dos três, apenas Manga está em primeiro mandato.

A avaliação da gestão municipal feita pelo Paraná Pesquisa em Santo André foi divulgada nesta semana, com exclusividade pelo Diário. O instituto fez dois tipos de análise a respeito do governo tucano: um mais direto, perguntando ao eleitor se aprova ou não o trabalho do prefeito, e outro com classificação destrinchada.

Nessa segunda classificação, a administração Paulo Serra foi apontada como ótima por 26,7% dos andreenses; outros 38,9% afirmaram que o governo é bom. Somados esses índices, o mandato do tucano atinge 65,6% de aceitação. No restante do levantamento, 24,7% disseram que o trabalho é regular – ruim (3,9%) e péssimo (5%) chegam a 8,9% de reprovação.

Na sequência, em quarto lugar e fora do pódio, aparece o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que termina seu mandato daqui a um ano e três meses. Ele teve o governo aprovado por 72,5%, quase dez pontos percentuais abaixo de Paulo Serra, seu correligionário e colega de região. A distância é parecida, inclusive, com os números que ambos obtiveram nas urnas em suas respectivas reeleições – Paulo Serra com 76,93% e Morando com 67,28%.

O quinto lugar é de Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos, com 70,4%. Farias herdou a cadeira de Felício Ramuth (PSD), que renunciou ao cargo para se candidatar – e se eleger – vice-governador do Estado, na chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O sexto colocado é Rogério Santos (PSDB), prefeito de Santos, que está no primeiro mandato. Sucessor de Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), Rogério recebeu 64,8% de aceitação da população santista.

Só na sétima posição aparece Ricardo Nunes (MDB), prefeito da Capital. Ele, que herdou a vaga de Bruno Covas (PSDB), morto em 2021, obteve aprovação de 56,7%.

Na oitava colocação está Duarte Nogueira (PSDB), de Ribeirão Preto, com 55,3% de aprovação. O nono lugar é de Dário Saadi (Republicanos), de Campinas, com 51,5%. O décimo colocado, e único com mais rejeição do que aprovação, é Guti (PSD), de Guarulhos: 56,5% de reprovação ante 40,2% de aceitação.