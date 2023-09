Justiça de S.Caetano condena à prisão homem que estuprava filha e enteada

O juiz Eduardo Rezende Melo, da 1ª Vara Criminal e de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de São Caetano, condenou a 40 anos de prisão um homem que estuprou diversas vezes a filha e a enteada na cidade. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, pelo Ministério Público local.

A promotora de Justiça Janine Baldomero ingressou com denúncia contra o homem, alegando que ele convivia maritalmente com a mãe das vítimas, que era dependente de substâncias químicas e foi presa diversas vezes.

Durante as ausências da mulher, ele passou a praticar atos libidinosos contra as crianças. Uma delas tinha 7 anos quando os abusos começaram. Ainda segundo a promotora, o homem costumava filmar os atos e pedir para as meninas posarem de forma pornográfica.

Melo, na sentença, levou em conta que a presença do homem no local "continua a gerar risco social, notadamente à vítima, que sofre violência psicológica com a situação, e a torna vulnerável a repetições do ato".