Morango é a estrela de festivais em Santo André

Fruta da época que muita gente adora e faz composição saborosa com chocolate. Assim serão os próximos dois finais de semana em Santo André no Festival do Morango, Churros & Chocolate, realizado pela Base2 Produções. A abertura do espetáculo gastronômico terá o Shopping Grand Plaza como palco, pela primeira vez, e também a volta ao Parque Central.

Nesta edição, os espaços contam com área especial de sobremesas, com várias opções de churros, frutas com chocolate, waffles, bolos, pastel doce e até mesmo chope de morango. Além disso, opções salgadas como hambúrguer, churrasco, lanches, torresmos e food trucks paulistas com cerveja artesanal também integram o cardápio. Ainda, os pets são bem-vindos e as crianças terão diversas opções para se divertir.

A primeira fase da programação já tem início hoje no shopping andreense e ficará até domingo, das 12h às 22h. Toda a animação do público será assinada não só pelos sabores, mas também pelas atrações musicais diversas como Black Fever plays Amy Winehouse, Charlie Brown Jr. Cover, The Lords, Thiago Elias Trio, Bee Gees Alive, Barão Vermelho, Abba Majestat, Inovasamba, Hollywood Again e DJ.

“Esses festivais estão cada vez mais no gosto das famílias. Além de desempenhar um papel importante na área cultural, esses eventos são importantes também na economia, pois, vários setores são impactados. Movimentando áreas como fornecedores de insumos, hotelaria, mercados, além, é claro, de gerar empregos diretos e indiretos”, destaca Monika Bass Cavalera, organizadora da Base 2 Produções.

Para abrilhantar o último final de semana de festa, dias 16 e 17, das 10h às 21h, a estrutura do evento será montada no andreense Parque Central com direito a área kids com brinquedos infláveis nas opções de valor unitário ou passaporte para o dia todo. Esta segunda fase trará DJ e nomes da música como Fever Aerosmith Cover, Echoes Pink Floyd, Coldplay Cover, Rolls Rock e especiais da Cássia Eller, Bruno Mars e Elton John.

Serviço:

Festival do Morango, Churros & Chocolate

Dias: 7, 8, 9 e 10

Local: Grand Plaza Shopping - Av. Industrial, 600, bairro Jardim

Horário: 12h às 22h

Dias 16 e 17

Local: Parque Central - R. José Bonifácio, Vila Assunção

Horário: 10h às 21h

** Quinta-feira 7.09 **

• 14h - Black Fever plays Amy Winehouse

• 17h - Geração Hit’s 80 com Miro de Melo (banda 365)

• 20h - Charlie Brown Jr Cover Brasil



** Sexta-feira 8.09 **

• 17h - Thiago Elias Trio

• 20h - Bee Gees Alive



** Sábado 9.09 **

• 14h - The Lords

• 17h - Barão Vermelho + Frejat Tributo +1 Dose

• 20h - Abba Majestat



** Domingo 10.09 **

• 14h - Hollywood Again

• 17h - O Instinto Coletivo Rappa Cover Brasil

• 20h - Inovasamba



** Sábado 16.09 **

DJ a partir das 10h

• 13h30: Especial Cassia Eller por Nathalia Côrte

• 17h: Especial Bruno Mars - Johnny Matos Mars Experience

• 19h30: Fever Aerosmith Cover



** Domingo 17.09 **

• 11h: Echoes Pink Floyd

• 13h30: Rolls Rock

• 17h: Especial Elton John por Rafael Dentini