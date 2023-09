Dilsinho, Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby tocam em Diadema no dia 17

Praça da Moça, em Diadema, será palco de uma verdadeira celebração à música brasileira. O Festival Enel Por Você acontece no dia 17 e terá duas atrações para agradar toda a família: o pagodeiro Dilsinho e a banda Manifesto Tropical, formada pelo músico e ator Lúcio Mauro Filho e pelo multinstrumentista Pedro Baby. O festival será das 11h às 19h, com atividades para crianças, oficinas e prestação de serviço. Tudo de graça.

Voz dos hits Diferentão, Péssimo Negócio, Refém e Trovão, Dilsinho levará à cidade do Grande ABC toda a levada do pagode romântico. O carioca é fenômeno do gênero nas principais plataformas musicais e arrasta multidão por onde passa.

Já a banda Manifesto Tropical, criada pós-pandemia por Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby (guitarrista filho de ninguém menos Pepeu Gomes e Baby do Brasil), é uma verdadeira ode à música brasileira. O repertório passa por clássicos dos principais nomes da MPB, como Tim Maia, Jorge Ben Jor, Djavan e Novos Baianos.

O Festival Enel Por Você, que conta com apoio da Prefeitura de Diadema, traz uma pegada de sustentabilidade com cultura. A programação vai reunir em uma grande arena diversas ações desenvolvidas com o objetivo de informar e conscientizar as pessoas sobre temáticas importantes como consumo consciente de energia, desenvolvimento sustentável e transição energética.

Cem por cento das emissões de carbono do Festival serão compensadas pela Enel Trading, comercializadora de energia da Enel no Brasil, e os resíduos do Festival serão direcionados para reciclagem por meio do programa Ecoenel, que converterá o valor dos resíduos em crédito na conta de energia de entidades filantrópicas. Outra curiosidade é que as roupas a serem usadas pela apresentadora do Festival e por parte do staff do evento serão produzidas por costureiras da cooperativa Costurando Sonhos, por meio do projeto Coleção Energia da Enel, a partir de uniformes de eletricistas da companhia que seriam descartados.

“Queremos oferecer aos clientes da Enel um domingo especial para a família, com atrações para todas as idades e mensagens que trazem informações fundamentais para a sociedade. Desde a entrada e passando por todos os espaços, o visitante vai ser convidado a refletir sobre como pode contribuir para a construção de um amanhã melhor, seja consumindo de forma consciente, seja encaminhando os resíduos para reciclagem, seja buscando alternativas que contribuam com a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável”, afirma a diretora de comunicação da Enel Brasil, Janaina Vilella.

Segundo Rafaello Ramundo, curador do evento, o público conhecerá um festival que vai aproximá-lo de temas caros à sociedade, enquanto se diverte: “O Festival Enel Por Você foi criado para levar muito entretenimento com informação de qualidade, em uma programação pensada para toda a família, fechando com chave de ouro com grandes shows. Diadema e São Paulo vão ter dois domingos inesquecíveis”.