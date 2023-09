‘Leituras Coletivas’ inicia terceiro mês com obra 'Marília de Dirceu'

Neste sábado (9), a partir das 13h, o Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 286 - Centro) promove mais uma edição do projeto semanal Leituras Coletivas que, neste mês, explora títulos que integram lista da USP - Fuvest, iniciando com a obra Marilia de Dirceu, de Tomás Luiz Gonzaga.

Marília de Dirceu reúne a poesia lírica de Tomás Antônio Gonzaga, personagem histórico associado à Inconfidência Mineira e condenado à prisão - apesar de seu crime nunca ter sido efetivamente provado. O autor foi exilado em Moçambique até o fim da vida.

“Na primeira parte das liras, Gonzaga personifica o sentimento amoroso em Marília, foco romântico de Dirceu, aludindo à natureza idealizada e à durabilidade da arte frente ao efêmero da vida. Já na segunda, as aflições do cárcere ecoam nos versos a partir de temáticas que sugerem melancolia e a constante saudade da amada. Marília de Dirceu é uma exemplar obra poética do arcadismo brasileiro, uma das mais belas odes ao amor”, comenta o diretor de Patrimônio Histórico de Ribeirão Pires e coordenador do evento, Marcílio Duarte.

A atividade, que visa o fomento da literatura na Estância, principalmente entre os jovens e vestibulandos, conta com entrada franca. O Leituras Coletivas acontece no CHL - Centro Histórico e Literário, localizado na Rua Miguel Prisco, 286 - Centro.