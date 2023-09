Mãe de Beyoncé compartilha foto rara da cantora com os filhos: Minha melhor amiga

Tina Knowles, mãe de Beyoncé, compartilhou um clique raro da filha com os seus netos, Blue Ivy, de 11 anos de idade, e os gêmeos Rumi e Sir, de seis. Ao mostrar a cantora apagando as velinhas com os filhos, a empresária abriu o coração para falar da filha, que completou 42 anos de idade no último dia 4.

Assim, Tina escreveu uma linda homenagem na legenda da foto, e se derreteu ao falar da estrela, esposa de Jay-Z

Gritando feliz aniversário para a minha filha, a minha melhor amiga, a minha confidente, agradeço a Deus por me escolher para ser a embarcação em que você viajou para chegar a este mundo, iniciou ela.

E completou:

Você é um presente tão raro e precioso para o mundo, não apenas como um artista genial. É um presente por causa do seu coração lindo e generoso, pelo amor que você dá. Por sua graça e sabedoria. Eu poderia continuar, mas todas as palavras são verdadeiras.

Por fim, a mãe-coruja enalteceu a filha pela sua personalidade forte e admirável.

Você merece ter o dia mais feliz porque dá o seu coração e alma ao mundo, finalizou Tina.