PPI da zona do euro recua 0,5% em julho ante junho, como previsto

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro registrou baixa de 0,5% em julho, na comparação com junho, informou nesta terça-feira, 5, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado coincidiu com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet. Na comparação anual, o PPI teve queda de 7,6% em julho na zona do euro. A expectativa, neste caso, era de recuo de 7,5%.